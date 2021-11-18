Минск уже начал выполнять свою часть договоренностей

В ходе переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель был выработан конкретный механизм урегулирования кризиса с беженцами, стремящимися пробраться из республики в ЕС. Со своей стороны, Минск уже начал выполнять обещания. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, сейчас на территории республики находится порядка 7 тысяч мигрантов из арабских стран. Из них в стихийном лагере на границе с Польшей около 2 тысяч человек. Еще человек 200-500 тоже около границы, но отдельными группами – это те, кого поляки вытолкнули со своей территории.

Лукашенко обещал Меркель, что Минск позаботится о возвращении в родные страны пяти тысяч мигрантов. Но людей, которые уже обосновались у границы, потребовал пропустить в ЕС.

"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать остальным 5 тысячам вернуться на Родину",

– поделилась деталями договоренностей Эйсмонт. Она подчеркнула, что Минск уже реализует свою часть соглашения: сегодня из республики вылетели 374 мигранта, в основном, граждане Ирака. Можно было вывезти больше, места в самолете оставались, но желающих не оказалось.

"Они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать",

– приводит "БелТА" слова Эйсмонт. При этом она отметила, что усилий Ангелы Меркель, которая обязалась донести до членов ЕС идею об открытии гуманитарного коридора для беженцев из Белоруссии в Германию, пока не видно. По крайней мере, обсуждение этого вопроса в Брюсселе не ведется даже на уровне экспертов.

За последнюю неделю Меркель дважды звонила Лукашенко. Это крайне не понравилось ряду стран ЕС. Так, президент Польши Анджей Дуда уже заявил, что не намерен исполнять договоренности, которых стороны достигли без его непосредственного участия. А в Литве заподозрили Германию в попытке ослабить антибелорусские санкции.