Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
820 новости
Белорусские власти должны вести диалог с внутренней оппозицией. К этому призвал Минск президент РФ Владимир Путин в ходе своего сегодняшнего выступления на расширенном заседании коллегии МИД России.
Глава государства отметил, что несмотря на то, что ситуация в Республике успокоилась, однако проблемы остаются.
"Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. Конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", – цитирует РИА "Новости" российского лидера.
Также он добавил, что РФ и дальше будет укреплять с Белоруссией связи и углубление интеграционных
процессов.
Среди членов Евросоюза нет единства по Белоруссии на фоне развития миграционного кризиса
Перед Лукашенко стоят сразу две угрозы