Путин призвал Минск к диалогу с оппозицией

В Белоруссии ситуация успокоилась, но проблемы остаются

Белорусские власти должны вести диалог с внутренней оппозицией. К этому призвал Минск президент РФ Владимир Путин в ходе своего сегодняшнего выступления на расширенном заседании коллегии МИД России.

Глава государства отметил, что несмотря на то, что ситуация в Республике успокоилась, однако проблемы остаются.

"Мы отдаем себе в этом отчет прекрасно. Конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", – цитирует РИА "Новости" российского лидера.

Также он добавил, что РФ и дальше будет укреплять с Белоруссией связи и углубление интеграционных процессов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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