Саакашвили упал в обморок в тюрьме

Такой информацией с публикой поделился адвокат политика

Сторонники скандального грузино-украинского государственного деятеля Михаила Саакашвили продолжают нагнетать обстановку вокруг его персоны. На этот раз адвокат бывшего президента Грузии заявил, что Михаил Николозович недавно лишился чувств и рухнул на пол.

Неприятный инцидент произошел в тюрьме, где содержится скандальный политик. Адвокат Бека Басилая рассказал, что его подопечный рухнул на пол после беседы с юристами. Затем пришли работники тюрьмы, погрузили Саакашвили на носилки и унесли в неизвестном направлении.

Напомним, недавно стало известно, что состояние Михаила Николозовича оставляет желать лучшего. По некоторым данным, Саакашвили почти все время проводит лежа и практически не встает с кровати.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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