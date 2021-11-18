Такой информацией с публикой поделился адвокат политика

Сторонники скандального грузино-украинского государственного деятеля Михаила Саакашвили продолжают нагнетать обстановку вокруг его персоны. На этот раз адвокат бывшего президента Грузии заявил, что Михаил Николозович недавно лишился чувств и рухнул на пол.



Неприятный инцидент произошел в тюрьме, где содержится скандальный политик. Адвокат Бека Басилая рассказал, что его подопечный рухнул на пол после беседы с юристами. Затем пришли работники тюрьмы, погрузили Саакашвили на носилки и унесли в неизвестном направлении.

Напомним, недавно стало известно, что состояние Михаила Николозовича оставляет желать лучшего. По некоторым данным, Саакашвили почти все время проводит лежа и практически не встает с кровати.