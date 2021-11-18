В США вспыхнул скандал из-за рекламного ролика с российским самолетом

В США вспыхнул скандал из-за рекламного ролика с российским самолетом
Фото: Paul Mayall / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Республиканцы уже требуют разбирательств

В Соединенных Штатах вспыхнул скандал из-за ролика с российским авиалайнером, продемонстрированном в видео в поддержку законопроекта по инфраструктурной отрасли Америки.

В ноябре комитет демократической партии Соединенных Штатов выложил в Сеть рекламный ролик в пользу законопроекта. На видео рассказывается о преимуществах новой инициативы, которую президент Джо Байден продвигает по личной инициативе. Диктор утверждает, что теперь американцы будут тратить меньше времени на пробки в дорогах и могут не переживать за безопасность поездок в общественном транспорте, а также передвижений в аэропортах.

После слов о воздушной гавани появился кадр с самолетом "Аэрофлота". Новость подхватили американские медиа, указавшие на невероятнейшую и чудовищную оплошность. Республиканцы уже потребовали провести целое расследование из-за демонстрации российского самолета.

Отреагировали на ситуацию пользователи "Твиттер", где была размещена видеозапись.

"Что у них с самолетом?", "Суть закона в общем – заменить наши самолеты на российские, да?", "Может этот законопроект от Байдена должен привлечь средства для финансирования российской инфраструктуры?", "Так что же такого важного в том, что мы собираемся использовать российские самолеты вместо самолетов американского производства? Хотя, безусловно, это поможет экономике США", – шутят пользователи.

Проект представляет собой реформу президента, на проведение которой требуется 4,5 трлн долларов. Инициатива была представлена весной, документ вызвал споры из-за стоимости.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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