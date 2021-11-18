Врио главы кабмина ФРГ указала на разные подходы к проведению переговоров у Берлина и Москвы

Ангела Меркель, которая сейчас исполняет обязанности канцлера ФРГ, выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин не удовлетворил ее просьбу провести переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, пока она еще занимает руководящий пост. Об этом она сообщила на сегодняшней пресс-конференции.



"Я просила российского президента, чтобы, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не состоялось", – цитирует РИА "Новости" врио германского кабмина.

По ее словам, опубликованная накануне МИД России публикация переписки министра иностранных дел Сергея Лаврова с его коллегами из Франции и ФРГ Жан-Ив Ле Дрианом и Хайко Маасом по теме возможных переговоров ничего не меняет. Меркель еще раз подчеркнула, что "такая встреча должна была пройти".

Временный глава правительства заявила о разном подходе к саммиту на высшем уровне Берлина и Парижа с одной стороны и Москвы с другой. Она указала на позицию России, которая не приемлет "встречи ради встреч", заметив, что если под предлогом обсуждения итогов будущих переговоров не проводить их вовсе, "то мы достигнем куда меньших результатов". По ее словам, такие саммиты "хорошо и правильно" проводить.

Ранее в четверг, 18 ноября, Лавров объяснил, почему на Смоленской площади приняли решение о публикации его переписки с Маасом и Ле Дрианом. Если коротко, то они уже "достали" нашу сторону своими неэтичными и высокомерными заявлениями.

