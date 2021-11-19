Соседи разглядели возможность не дать запустить газопровод на полную мощность

С таким заявлением выступил Сергей Макогон, возглавляющий компанию "Оператор ГТС Украины". Он напомнил о контракте, действие которого завершится в 2024 году. Макогон подчеркнул, что несмотря на успешное завершение строительства "Северного потока – 2", у украинской стороны есть понимание, как навредить его запуску. Глава компании считает, что существует возможность не дать газопроводу заработать на полную мощность, пишет РИА ФАН.



Напомним, ранее стало известно, что немецкий регулятор приостановил сертификацию оператора "Северного потока – 2". Процесс возобновится лишь когда создадут "дочку" компании в Германии и предоставят все необходимые документы.

Тем временем поляки призывают Берлин прекратить сертификацию газопровода. Варшава объясняет свои требования тем, что Россия якобы наращивает вооружения на деньги, получаемые от энергоресурсов.