Как Турция планирует захватить Крым: мнение украинского эксперта

Как Турция планирует захватить Крым: мнение украинского эксперта
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
В Анкаре выжидают подходящий момент

Крымский полуостров является лакомым кусочком для многих игроков международной арены. Сейчас, когда республика вернулась в состав России, ее геостратегическое значение резко возросло. Та же Турция спит и видит, как бы завладеть нашим регионом. По мнению некоторых представителей экспертного сообщества, Анкара может попытаться осуществить свою задумку в случае войны между Россией и Украиной.

Такую версию возможного развития событий выдвинул известный украинский политолог Александр Кочетков. Он убежден, что если между двумя братскими государствами развяжется вооруженный конфликт, на стороне Украины может выступить турецкое государство. Однако в таком случае оно будет преследовать исключительно свои корыстные цели.

Во время неразберихи и общей дестабилизации ситуации из-за войны турки пытаются захватить Крым. Турецкие власти весьма амбициозны в плане расширения своего влияния в мировом пространстве, поэтому очень заинтересованы в подчинении нашего полуострова. Сама же Украина, разумеется, Турцию не особо интересует. Анкара будет поддерживать Киев только ради реализации своих хитроумных планов.

Кочетков также подчеркнул, что в случае конфликта с Россией больше никто не станет сражаться на стороне Украины. Многие страны, особенно европейские, сильно зависят от нашего голубого топлива, так что не будут лезть на рожон, а ограничатся голословными осуждениями.

К слову, недавно американский эксперт Анатоль Ливен описал сценарий войны Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки из-за Украины.

Источник: Главред ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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