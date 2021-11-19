Эксперт назвал выгоды России от миграционного кризиса

Эксперт назвал выгоды России от миграционного кризиса
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеНауседа опроверг переговоры Меркель с президентом Лукашенко
Многие стороны только выиграли от коллапса с беженцами на границе

Ситуация с нелегалами, которые продолжают жить на рубежах между Белоруссией и Польшей, стала главной темой последнего периода. При этом страдают от текущего положения дел только сами мигранты, крупные игроки международной арены смогли выгадать политические бонусы из сложившейся ситуации. Такого мнения придерживается политэксперт Дмитрий Абзалов.

Известный политолог обратил внимание на то, во что в итоге вылилась истерика вокруг несчастных беженцев. Так, белорусским властям удалось выйти на прямой контакт с Германией. Пока еще немецкий канцлер Ангела Меркель согласилась на переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. И это при том, что большинство европейских стран с большим скепсисом относятся к этому президенту и даже ставят под сомнение легитимность его избрания.

Польша тоже смогла реализовать свои внутриевропейские планы. Стоящая особняком в Евросоюзе страна сумела обнулить все претензии со стороны глобалистов-либералов, которых весьма раздражала непокорность Варшавы во многих вопросах и ее стремление руководствоваться собственными законами. Теперь же Польша – защитница рубежей Европы от нелегалов.

По мнению Абзалова, даже Россия только выиграла от текущего положения дел. На фоне сложной обстановки в Белоруссии Кремль получил все возможности форсировать процесс интеграции в рамках Союзного государства.

Как заключил эксперт, в данной ситуации плохо только несчастным беженцам, которые продолжают жить в нечеловеческих условиях, но не теряют надежды на лучшее.

К слову, недавно стало известно, что Брюссель отказался договариваться по вопросу мигрантов лично с Лукашенко.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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