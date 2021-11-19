Бывший министр не понял, что на самом деле происходит в стране

Заявления экс-главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что Киев может потерять Донбасс, вызвало бурную реакцию политолога Владимира Корнилова.

Накануне Климкин в эфире канала "1+1" заявил, что Украине нужна новая стратегия по Донбассу, поскольку сейчас велика опасность лишиться этого региона. "Мы в шаге от того, чтобы НАЧАТЬ терять Донбасс", – процитировал Корнилов экс-министра, выделив большими буквами слово "начать".

"Вот это проснулся! Уже скоро 8 лет, как Украина окончательно потеряла Донбасс, а чугункины думают, что она еще и не начала этого делать!"

– отреагировал политолог на слова бывшего главы МИД, сопроводив публикацию в своем телеграм-канале смайликом, обозначающим смех до слез. В комментариях подписчики удивляются, что же Климкин делал пять лет на посту главы МИДа, если не замечал происходящего в стране. Некоторые предположили, что бывший дипломат только недавно "вышел из запоя" и что до него, вообще, медленно "доходит".

Между тем, Климкин с телеэкранов с совершенно серьезным видом наставлял украинские власти, что нужно делать для решения проблемы Донбасса. И речь, естественно, что не о выполнении Минских соглашений и прочих обязательств по мирному урегулированию. Климкин предложил Киеву уговаривать западных союзников отказаться от "Минска" и выработать новую стратегию. При этом он предупредил, что Москва уже решила "идти дальше".

"Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. (…) И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют",

– приводит прогноз экс-министр иностранных дел Незалежной "Общественная служба новостей".

Ранее стало известно, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель просила президента РФ Владимира Путина согласиться на проведение нормандского саммита, пока она еще возглавляет германское правительство, но из Кремля пришел отказ.