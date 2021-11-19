В регионе убеждены, что украинского президента нужно строго наказать

Крымская республика вернулась в состав Российской Федерации более семи лет назад. Однако кривотолки вокруг нашего региона не умолкают. Самим жителям полуострова давно надоели нападки со стороны киевского режима. Так, некоторые государственные деятели уже впрямую выступают за введение санкционных ограничений против украинского лидера Владимира Зеленского.



С такой не лишенной смысла инициативой выступила руководительница украинской общины Крымской республики Анастасия Гридчина. Высокопоставленная госслужащая подчеркнула, что главнокомандующий незалежных заслужил самую строгую кару за то, что не прекращает преследовать соотечественников. Напомним, недавно Киев ввел очередные рестрикции против россиян.

Гридчина уверена, что самым справедливым решением было бы ввести санкционные ограничения против самого Зеленского. Анастасия обвинила президента Украины в том, что он постоянно притесняет права рядовых жителей подконтрольного ему государства.

При этом о свободе слова в Незалежной давно забыли. Глава украинской общины убеждена, что Зеленский подходит к вопросу прессы и журналистов с позиции своевольного диктатора. Кроме того, глава украинского государства явным образом пытается ужесточить цензуру в стране.

Тем временем, киевские власти не прекращают заявлять о том, что в скором времени отберут у нашей страны Крымский полуостров. Недавно со скандальным высказыванием на эту тему выступил руководитель местного Минобороны Алексей Резников.