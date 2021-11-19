Идея не признавать власть Путина выводит холодную войну на ледяной уровень - Пушков

Идея не признавать власть Путина выводит холодную войну на ледяной уровень - Пушков
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне уничтожают почву для выстраивания отношений с Москвой на годы вперед

Запад настроен на усугубление противостояния с Россией. Об этом, по мнению сенатора Алексея Пушкова, свидетельствует намерение его американских коллег объявить лидера РФ Владимира Путина нелегитимным президентом.

Накануне в палату представителей конгресса США был внесен законопроект, в котором предлагается не признавать Путина президентом России, если в 2024 году он выдвинет свою кандидатуру и выиграет выборы. По словам Пушкова, даже в годы холодной войны американские политики не позволяли себе такого отношения к советским руководителям.

"Политическая война правящих кругов США против России давно уже не холодная, а "ледяная",

– прокомментировал ситуацию Пушков в своем телеграм-канале.

В четверг, 18 ноября, Владимир Путин выступил на коллегии в МИДе, где указал на грубое нарушение США и НАТО ряда основополагающих международных норм, которые гарантируют безопасность. При этом механизмы для диалога, которые раньше спасали мир от угрозы, "сломаны", предупредил президент РФ.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей