Путин снова побеседовал с Лукашенко по телефону

продолжениеРаскрыты темы личной беседы Путина с Лукашенко
Детали приватного разговора пока не разглашаются

Сегодня, 19 ноября, российский лидер Владимир Путин в очередной раз созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала "Пул Первого". О чем конкретно беседовали два главнокомандующих, пока неизвестно.

Впрочем, очевидно, что сейчас ситуация в белорусском государстве достаточно тревожная. Проблемы с мигрантами на границе между Республикой и Польшей привели к новому витку конфликта Минска с Брюсселем.

К слову, недавно стало известно, что центральные власти Евросоюза отказались договариваться по поводу беженцев лично с Лукашенко.

Источник: Телеграм-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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