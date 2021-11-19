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Сегодня, 19 ноября, российский лидер Владимир Путин в очередной раз созвонился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Такую информацию публикуют авторы телеграм-канала "Пул Первого". О чем конкретно беседовали два главнокомандующих, пока неизвестно.
Впрочем, очевидно, что сейчас ситуация в белорусском государстве достаточно тревожная. Проблемы с мигрантами на границе между Республикой и Польшей привели к новому витку конфликта Минска с Брюсселем.
К слову, недавно стало известно, что центральные власти Евросоюза отказались договариваться по поводу беженцев лично с Лукашенко.
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