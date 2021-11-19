Судя по финансовым запросам силовиков, будущий ров окажется золотым

Глава МВД Украины Денис Монастырский обратился к нардепам Верховной Рады с просьбой выделить 17 млрд гривен на обустройство новой "интеллектуальной" границы с Россией и Белоруссией. Заседание парламента он посетил в пятницу, 19 ноября.

По мнению главы правоохранителей, одной стены из колючей проволоки с видеокамерами мало. Еще нужно вырыть ров вдоль северных рубежей Незалежной, пустить с воздуха дроны, а также проложить качественную автомобильную дорогу, чтобы пограничники могли за 15 минут прибыть на место, где будут замечены нарушители. Проект МВД по оборудованию границы Украины с РФ и Белоруссией приводит сайт издания SUD.ua.

Изначально план по возведению стены между РФ и Украиной инициировал экс-премьер Арсений Яценюк. Однако строительство выбилось из графика и сметы. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши стал поводом для силовиков выпросить дополнительные средства на охрану госграницы.

"Есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов",

– обосновал Монастырский необходимость выделить из бюджета больше денег силовикам. При этом он успокоил депутатов, заявив, что сейчас обстановка на границе "спокойная и контролируемая". Но в случае угрозы пограничники готовы применить спецсредства вплоть до огнестрельного оружия, передает издание "Гордон".

Ранее власти Украины отвергли идею Германии об оборудовании лагеря для беженцев, скопившихся на границе Белоруссии и Польши.