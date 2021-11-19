Раскрыты темы личной беседы Путина с Лукашенко

Раскрыты темы личной беседы Путина с Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Во главе угла оказался миграционный кризис

Сегодня, 19 ноября, состоялся очередной созвон российского лидера Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко. Стало известно, что в первую очередь стороны обсудили коллапс с беженцами на границе между Белоруссией и Польшей.

Очевидно, что данный вопрос сейчас является самым важным для минских властей. Из-за проблем с нелегалами на рубежах Лукашенко в очередной раз столкнулся лбами с представителями Европейского союза. Судя по всему, эту животрепещущую тему Батька поспешил обсудить со старшим товарищем из России.

Белорусский лидер рассказал нашему президенту, что уже успел сделать в рамках урегулирования данного вопроса. В частности, Лукашенко сообщил, что белорусская сторона старается поддерживать несчастных беженцев и оказывает им посильную гуманитарную помощь. Кроме того, президент Республики передал Владимиру Владимировичу детали его телефонной беседы с пока еще немецким канцлером Ангелой Меркель.

В итоге стороны подчеркнули, что для решения конфликта необходимо прямое сотрудничество Минска и Брюсселя. Отдельно президенты осудили действия польских властей, которые позволяют своим пограничникам крайне грубо обращаться с мигрантами.

По традиции главнокомандующие двух братских государств договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и обсудили некоторые аспекты двухстороннего взаимодействия.

К слову, недавно стало известно, что Польша пошла на шантаж Белоруссии из-за мигрантов. Варшава пригрозила Минску закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнеце.

Источник: Кремль ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей