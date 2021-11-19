Во главе угла оказался миграционный кризис

Сегодня, 19 ноября, состоялся очередной созвон российского лидера Владимира Путина с белорусским президентом Александром Лукашенко. Стало известно, что в первую очередь стороны обсудили коллапс с беженцами на границе между Белоруссией и Польшей.



Очевидно, что данный вопрос сейчас является самым важным для минских властей. Из-за проблем с нелегалами на рубежах Лукашенко в очередной раз столкнулся лбами с представителями Европейского союза. Судя по всему, эту животрепещущую тему Батька поспешил обсудить со старшим товарищем из России.

Белорусский лидер рассказал нашему президенту, что уже успел сделать в рамках урегулирования данного вопроса. В частности, Лукашенко сообщил, что белорусская сторона старается поддерживать несчастных беженцев и оказывает им посильную гуманитарную помощь. Кроме того, президент Республики передал Владимиру Владимировичу детали его телефонной беседы с пока еще немецким канцлером Ангелой Меркель.

В итоге стороны подчеркнули, что для решения конфликта необходимо прямое сотрудничество Минска и Брюсселя. Отдельно президенты осудили действия польских властей, которые позволяют своим пограничникам крайне грубо обращаться с мигрантами.

По традиции главнокомандующие двух братских государств договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и обсудили некоторые аспекты двухстороннего взаимодействия.

К слову, недавно стало известно, что Польша пошла на шантаж Белоруссии из-за мигрантов. Варшава пригрозила Минску закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнеце.