"Абсолютное скотство": ведущий Первого канала резко ответил на выпад США против Путина

"Абсолютное скотство": ведущий Первого канала резко ответил на выпад США против Путина
Фото: Guenter Fischer/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Вашингтон в очередной раз пытается влезть в наши внутренние дела

Недавно американские конгрессмены выступили с гениальным предложением не признавать легитимность наших выборов 2024 года, если действующего российского лидера Владимира Путина вновь изберут президентом. Известный телеведущий Анатолий Кузичев резко высказался по поводу очередных антироссийских действий.

Право решать, кто является президентом России, а кто нет, захотели взять на себя два американских конгрессмена Стив Коэне и Джо Уилсон. Деятели дошли до того, что отправили свою инициативу на рассмотрение в Палату представителей.

Комментируя эту скандальную ситуацию, Кузичев подчеркнул, что ни один иностранный политик не имеет права вмешиваться во внутренние дела нашего суверенного государства.

"Это абсолютное скотство, оно должно пресекаться на корню", – отрезал журналист в беседе с корреспондентом издания "Царьград".

Для большей наглядности и возможно рассчитывая, что так его лучше поймут в Соединенных Штатах Америки, Анатолий перешел на английский язык:

"It’s none of your bloody business" ("Не ваше собачье дело"), – обратился Кузичев к любителям совать свой нос в чужой огород.

При этом звезда политического шоу "Время покажет" отметил, что подобного рода обсуждения инициируют политические маргиналы Америки. Впрочем, в какой-то мере это отражает настроения, блуждающие среди государственных деятелей данной страны.

Ранее по поводу скандальной инициативы конгрессменов высказался известный российский сенатор Алексей Пушков. Член Совфеда подчеркнул, что подобные идеи выводят холодную войну между Россией и США на ледяной уровень.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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