У Саакашвили обнаружили серьезные проблемы с мозгом

У Саакашвили обнаружили серьезные проблемы с мозгом
Михаил Саакашвили. Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Некоторые уверены, что политик находится на грани жизни и смерти

Истерика вокруг состояния скандального грузино-украинского государственного деятеля Михаила Саакашвили не прекращается. На этот раз начались разговоры о том, что не за горами тот день, когда Михаил Николозович впадет в кому.

Впрочем, не исключено у бывшего грузинского главнокомандующего действительно серьезные проблемы. Если раньше об его обмороках и дурном самочувствии рассказывали в основном ближайшие приспешники, то сейчас тревожной информацией поделилась грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

По словам высокопоставленной грузинки, положение Михаила Николозовича действительно критическое. Уполномоченная по правам человека объявила, что медицинские специалисты выявили у Саакашвили серьезное заболевание мозга. С таким диагнозом государственный деятель в любой момент может впасть в кому и даже умереть.

В итоге эксперты Минюста Грузии выступили с предложением отправить несчастного оппозиционера на лечение в военный госпиталь города Гори. После того как врачи поставят Саакашвили на ноги, его планируют вернуть обратно в руставскую тюрьму.

Напомним, недавно Михаил Николозович рухнул в обморок прямо в тюрьме. Бывший грузинский президент потерял сознание после общения со своими адвокатами.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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