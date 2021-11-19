Некоторые уверены, что политик находится на грани жизни и смерти

Истерика вокруг состояния скандального грузино-украинского государственного деятеля Михаила Саакашвили не прекращается. На этот раз начались разговоры о том, что не за горами тот день, когда Михаил Николозович впадет в кому.



Впрочем, не исключено у бывшего грузинского главнокомандующего действительно серьезные проблемы. Если раньше об его обмороках и дурном самочувствии рассказывали в основном ближайшие приспешники, то сейчас тревожной информацией поделилась грузинский омбудсмен Нино Ломджария.

По словам высокопоставленной грузинки, положение Михаила Николозовича действительно критическое. Уполномоченная по правам человека объявила, что медицинские специалисты выявили у Саакашвили серьезное заболевание мозга. С таким диагнозом государственный деятель в любой момент может впасть в кому и даже умереть.

В итоге эксперты Минюста Грузии выступили с предложением отправить несчастного оппозиционера на лечение в военный госпиталь города Гори. После того как врачи поставят Саакашвили на ноги, его планируют вернуть обратно в руставскую тюрьму.

Напомним, недавно Михаил Николозович рухнул в обморок прямо в тюрьме. Бывший грузинский президент потерял сознание после общения со своими адвокатами.