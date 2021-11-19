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Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически устроил "захват заложников" во время миграционного кризиса. Такое заявление сделал для представителей СМИ министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, назвавший главу восточноевропейской страны "диктатором".
Глава французской дипломатии подчеркнул, что не собирается давать комментариев по поводу различных связей Российской Федерации с ситуацией на польско-белорусских границах, хотя и отметил, что у Москвы и Минска довольно "тесные отношения".
Министр иностранных дел заявил, что президент России Владимир Путин располагает возможностью урегулировать ситуацию и обратитсья к своему белорусскому коллеге, чтобы последний отказался от "гнусной инициативы", имеющей преступное происхождение.
"Ведь это захват заложников. Лукашенко к такому привык – захваты воздушных лайнеров, подавление людей, ситуация с президентской кампанией. Он – диктатор", – высказался Ле Дриан в интервью для журналистов газеты Monde.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на белорусско-польской границе наблюдается "инструментализация мигрантов" со стороны президента Лукашенко (здесь он снова назвал последнего "диктатором"). К указанной проблеме, полагает министр, необходимо отнестись должным образом – Белоруссия устроила провокацию, которая заранее спланирована и весьма цинична по своей сути.
Европейские государства, указал министр, должны проявить твердость, чтобы оказать помощь соседям, пострадавшим от коварства официального Минска. Министр пояснил, что в свете произошедшего Брюссель должен ввести новые рестрикции в отношении Белоруссии.
В Еврокоммиссии же заявили, что не собираются вести диалог об урегулировании ситуации с мигрантами непосредственно с Лукашенко.
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