"Гнусная инициатива": МИД Франции обвинил Лукашенко в "захвате заложников"

"Гнусная инициатива": МИД Франции обвинил Лукашенко в "захвате заложников"
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Иных способов решения проблем глава Республики не знает, считает министр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически устроил "захват заложников" во время миграционного кризиса. Такое заявление сделал для представителей СМИ министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, назвавший главу восточноевропейской страны "диктатором".

Глава французской дипломатии подчеркнул, что не собирается давать комментариев по поводу различных связей Российской Федерации с ситуацией на польско-белорусских границах, хотя и отметил, что у Москвы и Минска довольно "тесные отношения".

Министр иностранных дел заявил, что президент России Владимир Путин располагает возможностью урегулировать ситуацию и обратитсья к своему белорусскому коллеге, чтобы последний отказался от "гнусной инициативы", имеющей преступное происхождение.

"Ведь это захват заложников. Лукашенко к такому привык – захваты воздушных лайнеров, подавление людей, ситуация с президентской кампанией. Он – диктатор", – высказался Ле Дриан в интервью для журналистов газеты Monde.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что на белорусско-польской границе наблюдается "инструментализация мигрантов" со стороны президента Лукашенко (здесь он снова назвал последнего "диктатором"). К указанной проблеме, полагает министр, необходимо отнестись должным образом – Белоруссия устроила провокацию, которая заранее спланирована и весьма цинична по своей сути.

Европейские государства, указал министр, должны проявить твердость, чтобы оказать помощь соседям, пострадавшим от коварства официального Минска. Министр пояснил, что в свете произошедшего Брюссель должен ввести новые рестрикции в отношении Белоруссии.

В Еврокоммиссии же заявили, что не собираются вести диалог об урегулировании ситуации с мигрантами непосредственно с Лукашенко.

Источник: lemonde.fr ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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