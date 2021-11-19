Альянс может разрушить основополагающий акт с РФ, действующий уже 24 года

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном размещении ядерного оружия ближе к западным границам России может означать только одно – для альянса больше не существует основополагающего акта с РФ от 27 мая 1997 года. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в пятницу, 19 ноября.

"Если он так действительно сказал, значит для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, Основополагающий акт Россия-НАТО больше не существует", – цитирует РИА "Новости" дипломата.

Он напомнил, что в этом документе закреплены фундаментальные обязательства Североатлантического блока для безопасности Европы, в том числе, натовцы не имеют права развертывать ядерное оружие на территориях новых членов объединения. Также альянс не может дополнительно размещать значительные боевые силы, заметил Грушко.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в комментарии для издания "Лента.ру" с уверенностью предположил, что в случае исполнения угрозы Столтенберга, Москва ответит абсолютно зеркально. Следуя планам укрепления безопасности Союзного государства России и Белоруссии на территории Республики будут размещены новейшие виды вооружений и техники.

"И это не только ПВО. Если американцы разместят ракетный комплекс в Польше, мы разместим такое оружие, которое его перекроет", – сказал эксперт.

Ранее сегодня генсек НАТО объявил, что если Германия откажется от присутствия на ее территории ядерного арсенала США, тогда он может оказаться в других странах континента, в том числе к востоку от ФРГ.

