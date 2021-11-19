Мужчину увезли в больницу

Военнослужащие вооруженных сил Украины случайным образом нанесли ранение жителю Днепропетровской области, где проводились учения. Об этом стало известно сегодня, 19 ноября.

Согласно приведенным данным, днем ранее в одну из городских больниц поступил житель Никопольского района Днепропетровской области. У мужчины было зафиксировано огнестрельное ранение в области шеи, его состояние оценивалось как средней тяжести.

По предварительной информации, мужчина получил ранение в шею недалеко от военного полигона вооруженных сил Украины, на котором в тот момент проводились учебные занятия. После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии со статьей 425 Уголовного кодекса Украины "Небрежное отношение к военной службе".

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