Украинские военные случайно выстрелили в шею мирному жителю

Украинские военные случайно выстрелили в шею мирному жителю
Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Мужчину увезли в больницу

Военнослужащие вооруженных сил Украины случайным образом нанесли ранение жителю Днепропетровской области, где проводились учения. Об этом стало известно сегодня, 19 ноября.

Согласно приведенным данным, днем ранее в одну из городских больниц поступил житель Никопольского района Днепропетровской области. У мужчины было зафиксировано огнестрельное ранение в области шеи, его состояние оценивалось как средней тяжести.

По предварительной информации, мужчина получил ранение в шею недалеко от военного полигона вооруженных сил Украины, на котором в тот момент проводились учебные занятия. После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело в соответствии со статьей 425 Уголовного кодекса Украины "Небрежное отношение к военной службе".

ДНР сообщали о проблемах уставной дисциплины в рядах украинской армии: по данным разведки ополчения, между ВСУ, Национальной гвардией и различного рода батальонами происходят перестрелки. "Неуставщина" привела к гибели сотен погибших. Командирский состав же зачастую действует самовольно, среди рядовых чинов наблюдаются многочисленные стычки.

В прошлом году сообщалось о смерти 26-летнего украинского солдата, тело которого обнаружили на территории Херсонской области. Правоохранительным органам Незалежной удалось задержать подозреваемого: им оказался двадцатипятилетний сослуживец убитого. По одной из версий, причиной смерти стал конфликт между солдатами – бойцы могли испытывать друг к другу взаимную неприязнь. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Источник: vesti.ua ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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