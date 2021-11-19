Меркель затаила обиду на Путина из-за Донбасса - эксперт

Меркель затаила обиду на Путина из-за Донбасса - эксперт
Ангела Меркель. Фото: Emmanuele Contini, via www.imago / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Врио канцлера стала заложницей Киева и Вашингтона, отчего ее "коробит"

Временно исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель затаила обиду на Москву и Киев из-за нежелания сторон провести переговоры "нормандской четверки", пока она пребывает во главе германского правительства. Такую точку зрения высказал немецкий политолог Александр Рар.

Напомним, накануне фрау Меркель заявила о сожалении, что встреча по урегулированию конфликта в Донбассе не состоялась до ее ухода с должности канцлера, несмотря на то, что она просила об этом лично президента РФ Владимира Путина. По ее словам, у Парижа, Берлина и Москвы "абсолютно разные взгляды" на причины отсутствия переговорного процесса на высшем уровне по украинскому вопросу.

"В заявлении госпожи Меркель чувствуется личная обида на Россию и Украину из-за их нежелания провести встречу в "нормандском формате". Судя по всему, она очень хотела завершить свое канцлерство переговорами в Берлине", – сказал Рар изданию "Взгляд".

Эксперт отметил, что данный формат придумала именно Меркель, она за него боролась, призывая все заинтересованные стороны сесть за стол переговоров в самый разгар событий в Донбассе. Рар считает, что канцлер в глубине души осознает, что Минские соглашения и нормандский формат провалились.

"Ей очень больно это признать, учитывая, что в таком случае мы снова выходим на путь конфронтации, к которому обязательно подключатся США", – подчеркнул политолог.

Меркель надеялась, что Европа самостоятельно сможет разрешить внутриукраинский кризис и, таким образом, докажет независимость от Соединенных Штатов. Однако в итоге она оказалась "заложницей интересов Украины и США, и это ее очень коробит", констатировал Рар.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров жестко объяснил решение обнародовать свою переписку с коллегами из Франции и Германии по вопросу встречи в нормандском формате на министерском уровне и глав государств. По словам шефа отечественной дипломатии, его уже "достали" нэтичные и высокомерные высказывания Жан-Ив Ле Дриана и Хайко Мааса о действиях Москвы в рамках "четверки".

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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