Вслед за Донбассом: Украине грозит потеря трех регионов из-за Зеленского

Вслед за Донбассом: Украине грозит потеря трех регионов из-за Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Stefanie Loos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
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Киев прикладывает для этого все усилия, считает бывший нардеп

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин недавно выступил с призывом, адресованным официальному Киеву. Политик заявил, что команде Владимира Зеленского необходимо сменить стратегию, чтобы окончательно не лишиться Донбасса. Однако, считает бывший депутат Рады Алексей Журавко, офис президента уже не способен справиться с этой задачей. Более того, вхождение ЛДНР, а затем и остальных украинских субъектов в состав РФ – вопрос времени, считает спикер.

Ранее Климкин заявил, выступая в эфире "1+1", что Украина в шаге от потери Донбасса. Незалежная должна донести эту мысль до западных партнеров и убедить тех в том, что "Минск" не работает. В противном случае страна не только потеряет Донбасс, но и будет перемолота "в фарш".

Проблема Климкина, считает Журавко, заключается в том, что тот сильно опоздал с призывами о смене стратегии. Все зашло настолько далеко, что украинский Донбасс остался в прошлом. А слова Павла – "идиотские вопли".

Именно стараниями таких политических фигур и кадров в составе правительства, считает Журавко, Донбасс и потерян для Украины. Даже если гипотетически предположить, что украинская администрация приступит к выполнению Минских соглашений, жители региона не станут возвращаться назад.

"Они не согласятся жить в фашистской стране", – пояснил политик.

Экс-нардеп считает, что Климкин провоцирует "геополитическую мясорубку", фактически призывая Запад к новой войне на территории Украины. Однако, каким бы ни оказалось участие Штатов с союзниками в предполагаемой войне, текущий политический курс неминуемо приведет к потере таких регионов, как Херсонщина, Одесская и Николаевская области. Как минимум эти субъекты, уверен Журавко, отойдут к России. Киев прикладывает для такого сценария максимум усилий.

Источник: ПолитРоссия
Егор МАЛКОВ
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