Министр заявил, что происходящие события напоминают ему преддверие Великой Отечественной

Наращивание сил Североатлантического альянса у белорусских границ вместе с усилением военного присутствия Польши в регионе можно расценивать в качестве комплексных мероприятий по "подготовке к войне". Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел республики Виктор Хренин.

Глава оборонного ведомства заявил, что описанные факторы вызывают у Минска настороженность. Министр уверен, что речь идет о мероприятиях по подготовке к масштабным военным действиям. Однако причин для подобных действий со стороны Запада не понимает.

Хренин объяснил, что белорусская сторона не адресует никому угроз. Запад же апеллирует к "российской агрессии", хотя Москва также не собирается ни на кого нападать. Распространение подобной информации, указал министр, призвано оправдать перед населением западных государств милитаризацию.

Глава оборонного ведомства отметил, что в сложившейся ситуации непросто дать исчерпывающий прогноз по поводу дальнейшего развития событий. Однако текущее положение напоминает те эпизоды, которые имели место быть в преддверии Великой Отечественной войны.



"Боюсь, не происходит ли сейчас то же самое. Не переживаем ли мы одну из стадий подготовки", – признался Хренин.

Министр обороны подчеркнул, что военно-учебные маневры Белорусии и Российской Федерации не вредят соседям. Армии "должны тренироваться", а потому личному составу необходима соответствующая выучка, заявил он в интервью для "Аль-Джазиры".

Ранее бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что Западу необходимо добиться отставки Лукашенко и подарить ему виллу на Ривьере.