Берлин испугался возможной победы Лукашенко в вопросе мигрантов

Берлин испугался возможной победы Лукашенко в вопросе мигрантов
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
Германия призывает страны ЕС тщательно проверять, кого можно принимать из беженцев, а кого нельзя

Коллективный Брюссель должен упорядочить иммиграционную политику Евросоюза и усилить пограничные объекты на рубежах объединения, иначе будет утерян контроль за потоками нелегалов, а внешние границы ЕС окажутся незащищенными. Об этом в сегодняшнем интервью газете Bild заявил исполняющий обязанности главы МИД Германии Хайко Маас, комментируя нынешний миграционный кризис на восточном фланге союза.

При этом министр выступил против приема в ФРГ и Европе тех нелегалов, которые сейчас находятся на польско-белорусской границе. По его словам, иное развитие событий станет победой президента Александра Лукашенко.

"В понедельник министры иностранных дел Европы собрались вместе и пришли к согласию, что нам необходимо и мы должны возвращать людей в страны, из которых они приехали. Потому что все остальное означало бы победу Лукашенко", – сказал Маас.

Одновременно он подчеркнул, что государства-члены ЕС не хотят отгораживать Европу от остального мира, поскольку "никто не любит стены, колючую проволоку или заборы".

"Но тот, кто стремится к упорядоченной миграции, должен также побеспокоиться о том, чтобы не каждый, кто хочет, смог пересекать границу", – заметил дипломат.

По его данным, Германия уже приняла почти 10 тыс. мигрантов, прибывших в ЕС через Белоруссию, однако важно оказывать гумпомощь беженцам на месте.

"Это происходит. Но люди должны быть возвращены в страны происхождения", – проговорил новую евромантру Маас.

Шеф немецкой дипломатии убежден, что ФРГ не находится в ситуации, подобной миграционному кризису 2015 года. Он категорически не согласился с заявлением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что врио канцлера Ангела Меркель допустила ошибку шесть лет назад при приеме беженцев.

"Он неправ", – объявил Маас, указав, что много путешествовал по миру и обнаружил, что действия Берлина в ходе кризиса с беженцами имеют высокую репутацию.

Накануне пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано сообщил об отказе государств ЕС вести прямые переговоры с Лукашенко по разрешению миграционного кризиса, поскольку Брюссель винит в этом лично бацьку.

Источник: Bild ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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