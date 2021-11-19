Россия должна поставить Белоруссии шесть дивизионов "Искандеров" - Коротченко

Россия должна поставить Белоруссии шесть дивизионов "Искандеров" - Коротченко
Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Все ОТРК необходимо разместить у границ с Польшей и Литвой

Россия должна поставить Белоруссии шесть дивизионовоперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ответ на давление Запада на Москву и Минск, что станет адекватной мерой оборонительного характера Союзного государства. Об этом заявил главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире ток-шоу "60 минут".

"Президент (Александр) Лукашенко попросил два дивизиона "Искандеров". Давайте передадим ему не два, а шесть дивизионов "Искандеров"", – цитирует эксперта "Московский комсомолец".

Коротченко считает, что в таком случае Минск может разместить три дивизиона ОТРК на границе Республики вблизи Польши, а остальные – рядом с Литвой.

При этом политолог подчеркнул, что данный шаг не является выбором Москвы, однако только так можно прекратить давление со стороны НАТО на Белоруссию и Россию.

Напомним, ранее сегодня генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил, что альянса может разместить ядерное оружие США ближе к западным границам РФ, если Германия откажется держать этот арсенал на своей территории.

Москва такое решение примет как отказ объединения отОсновополагающего акта Россия-НАТО от 27 мая 1997 года. В свою очередь, Минск рассматривает наращивание натовских сил у белорусских границ вместе с усилением военного присутствия Польши в регионе в качестве комплексных мероприятий по "подготовке к войне".

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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