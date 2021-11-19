Двум странам нужно поддерживать диалог

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствуют слова президента РФ Владимира Путина, выступившего накануне на расширенной коллегии МИД.

По ее словам, Вашингтон согласен с необходимостью уладить разногласия. Также США придерживаются мнения, как и Путин, что конфликт в Донбассе нужно разрешить мирным путем на основе Минских соглашений.

Также Псаки призналась, что пока не готова комментировать возможный разговор или онлайн-встречу Владимира Путина и Джо Байдена.

Напомним, Путин раскритиковал Запад в своем выступлении в МИД.