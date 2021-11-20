Европейцам напомнили о заслугах Минска

Глава телеканала "ОНТ" Марат Марков высказался об отношении ЕС к Белоруссии в настоящее время, когда все страны ополчились на нее из-за миграционного кризиса.

Журналист напомнил о миграционном кризисе, который случился в 2015-2016 гг. Тогда, согласно докладу по ситуации, который представили в Европе, ни Москва, ни Минск не были виновны в этом. Выяснилось, что мигрантов переправляли через хабы в столицах Европы в том числе.

Почему же сегодня все упрекают Белоруссию, задался вопросом Марков. Он подчеркнул, что из-за санкций, которые на фоне миграционного кризиса обрушились на страну, Минску пришлось покинуть "Восточное партнерство". Кроме того, Европа прервала все программы, благодаря которым можно было усовершенствовать пограничные пункты, организовать управление трафиком мигрантов. Белоруссия лишилась финансирования этих проектов – речь идет о сотнях миллионов евро.

Марков указал на то, что программы эти были в интересах Евросоюза, ибо в приоритете значилась защита его границ.

"И литовцы, и поляки, и латыши привыкли, что их собственная граница была как дуршлаг. Она не протекала только потому, что сверху очень плотно лежала белорусская пограничная крышка", – заявил он.

Именно со стороны указанных выше стран граница не была защищена. Минск же, напротив, в течение года задерживал порядка 20 тысяч нелегалов. И в результате получил обвинения в организации миграционного кризиса.

"Мы были последним форпостом Евросоюза. После этого нам плюнули в лицо и сказали: "Вы утритесь, но продолжайте работать на нас!" – подытожил Марков.

Ранее в Белоруссии высказались о развертывании сил НАТО у границ. Подробности – в нашем материале.