До сих пор до конца не известно, какие требования выдвинул президент Белоруссии в недавнем разговоре

О переговорах белорусского лидера Александра Лукашенко и исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель высказался эксперт. По мнению главы белорусской общественной организации "Союз" Сергея Луща, рассчитывать на немедленные изменения в ситуации с мигрантами не стоит.



Он указал на то, что фрау Меркель практически покинула большую политику и сама по сути ничего уже не решает. Она может лишь выступить в роли посредника, больше ждать не стоит. Кроме того, позицию Берлина, у которого газовый контракт с Москвой, не разделяет весь Евросоюз. Напомним, ранее после беседы Меркель и Лукашенко СМИ писали, что миграционный кризис практически урегулирован.

Между тем, по словам Луща, до сих пор доподлинно неизвестно, какие именно требования Лукашенко выдвинул Меркель. Однако логично предположить, что в первую очередь Минск заинтересован в отмене санкций, который существенно осложнили стране жизнь.

До разрешения проблемы кризиса с беженцами еще далеко, считает эксперт. Пока речь идет лишь о том, чтобы стороны сели за стол переговоров и обсудили гуманитарные вопросы.

Ранее о нападках на Белоруссию на фоне миграционного кризиса высказался журналист. Он заявил, что Минск защищал границы Евросоюза, а тот плюнул ему в лицо.