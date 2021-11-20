Сенатор нашел подтверждение нежеланию Штатов воевать с РФ из-за Украины

Сенатор нашел подтверждение нежеланию Штатов воевать с РФ из-за Украины
Фото: pixabay.com
Об этом красноречиво говорят планы Вашингтона

Сенатор Андрей Климов оценил заявление американского коллеги Роберта Менендеса о том, что против нашей страны необходимо ввести новые санкции, если она вторгнется в Незалежную.

По мнению Климова, если внимательно прочесть сообщение о рестрикциях, то можно прийти к следующим выводам. Если война Киева и Москвы случится, то Вашингтон ничего, кроме введения санкций против РФ, делать не будет. Напомним, американский сенатор предлагал отказывать нашим военным в визах, а европейским компаниям запретить "перепродавать наш газ через СП2". То есть, подчеркнул Климов, самоубийц, готовых вступить в военный конфликт с Россией, в Штатах не наблюдается.

Сенатор напомнил о словах Барака Обамы – еще в 2014 году тот говорил, что Америка никогда не будет развязывать войну с Россией ни из-за Незалежной, ни из-за других государств.

Ранее конгрессмены предложили не признавать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет участвовать в выборах через три года. Инициативу американцев прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

"Можно сказать - достали!": Лавров объяснил публикацию своей переписки по Донбассу

Киевский режим последовательно саботирует выполнение Минских соглашений

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей