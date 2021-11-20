Об этом красноречиво говорят планы Вашингтона

Сенатор Андрей Климов оценил заявление американского коллеги Роберта Менендеса о том, что против нашей страны необходимо ввести новые санкции, если она вторгнется в Незалежную.



По мнению Климова, если внимательно прочесть сообщение о рестрикциях, то можно прийти к следующим выводам. Если война Киева и Москвы случится, то Вашингтон ничего, кроме введения санкций против РФ, делать не будет. Напомним, американский сенатор предлагал отказывать нашим военным в визах, а европейским компаниям запретить "перепродавать наш газ через СП2". То есть, подчеркнул Климов, самоубийц, готовых вступить в военный конфликт с Россией, в Штатах не наблюдается.

Сенатор напомнил о словах Барака Обамы – еще в 2014 году тот говорил, что Америка никогда не будет развязывать войну с Россией ни из-за Незалежной, ни из-за других государств.

Ранее конгрессмены предложили не признавать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет участвовать в выборах через три года. Инициативу американцев прокомментировал сенатор Алексей Пушков.