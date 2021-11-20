Президент Болгарии оправдался за слова о российском Крыме

Президент Болгарии оправдался за слова о российском Крыме
Фото: www.pixabay.com
Откровенное высказывание лидера привело к крупному скандалу

Недавно на международной арене, как гром среди ясного неба, прозвучало заявление болгарского президента Румена Радева о том, что Крымский полуостров де-факто является российским. Впрочем, главнокомандующему болгар уже пришлось дать пояснения по поводу своего неосторожного высказывания.

Бучу из-за признания Софии подняли киевские власти. Украинский МИД забился в истерике, когда услышал такое от европейского лидера. Незалежные начали требовать от Радева, чтобы он отказался от своих слов. Стоит отметить, что болгарский президент не стал это делать, однако в целом оправдался за сказанное.

Политик пояснил, что не спорит с тем, что наша страна якобы  аннексировала Крымскую республику. Болгарин поддерживает остальные западные государства. Однако он призвал игроков международной арены трезво смотреть на ситуацию и подчеркнул, что конкретно сейчас полуостров действительно принадлежит Российской Федерации, с чем глупо спорить.

Главнокомандующий болгарского государства призвал не делать из его слов драму и с открытыми глазами смотреть на текущие политические реалии.

К слову, недавно простые болгары оценили скандальное высказывание своего президента. Стоит отметить, что для многих такое заявление стало весьма неожиданным.

Источник: Mediapool.bg ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

"Российский силач": эксперты США указали на мощь приструнившего Запад Путина

Наш президент вызывает восторг у зарубежных специалистов

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей