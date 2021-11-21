В Польше заявили о плане России по конфликту Белоруссии с ЕС

В Польше заявили о плане России по конфликту Белоруссии с ЕС
Фото: Ulf Mauder/ dpa/ www.globallookpress.com
Москву подозревают в попытке усиления провокации

Миграционный кризис на белорусско-польской границе рискует выйти за новые пределы – все из-за России, которая пытается расширить конфликт до соседних регионов. Такое мнение выразил заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач немецкому изданию Die Welt. 

План Москвы, по его словам, заключается в стягивании российских войск к украинской границе, а также в использовании поставок сырья другим странам в собственных целях. Сюда же можно включить и "Северный поток-2".

"Все со всем связано. Это не меняет ничего в том, что у нас нет в мыслях наступательных действий. Мы лишь защищаем нашу границу", – приводит слова замминистра издание. 

Напомним, накануне Александр Лукашенко заявил, что именно западные страны пытаются ворваться на территорию Белоруссии и начать там боевые действия. Однако в таком случае ответ России не заставит себя долго ждать. По мнению белорусского президента, это неминуемо втянет в конфликт НАТО, что приведет к ядерной войне. 

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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