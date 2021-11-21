США назвали сроки вторжения России на Украину

США назвали сроки вторжения России на Украину
Фото: Luca Piergiovanni/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Разведка называет главным фактором атаки ухудшение погодных условий

Представители американских спецслужб предупредили европейских партнеров о риске вторжения России на Украину. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники в разведке. 

Вероятность военного конфликта возрастает по мере похолодания, указывает издание, и может произойти в течение нескольких недель, если Запад не вмешается в ситуацию. 

"Десятки тысяч российских военнослужащих сосредоточились на границе с Украиной – через несколько месяцев после того, как тысячи военнослужащих собрались на границе весной", – указывается в статье.

Однако в этот раз, полагают в США, это не связано с намерением Москвы продемонстрировать военную мощь, а указывает на подготовку к фактическому вторжению в Донбасс. 

В Москве, в свою очередь, заявления американцев и украинской стороны о вероятной подготовке военного вторжения опровергают. Дмитрий Песков указывал, что Россия может перемещать войска внутри страны на собственное усмотрение – это никому не угрожает и не должно волновать. 

Источник: CBS News ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

"Российский силач": эксперты США указали на мощь приструнившего Запад Путина

Наш президент вызывает восторг у зарубежных специалистов

В Польше зафиксировали массовый побег граждан из Белоруссии за день

Все из них, по зявлению Погранохраны, являются оппозиционерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей