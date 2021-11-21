Разведка называет главным фактором атаки ухудшение погодных условий

Представители американских спецслужб предупредили европейских партнеров о риске вторжения России на Украину. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники в разведке.

Вероятность военного конфликта возрастает по мере похолодания, указывает издание, и может произойти в течение нескольких недель, если Запад не вмешается в ситуацию.

"Десятки тысяч российских военнослужащих сосредоточились на границе с Украиной – через несколько месяцев после того, как тысячи военнослужащих собрались на границе весной", – указывается в статье.

Однако в этот раз, полагают в США, это не связано с намерением Москвы продемонстрировать военную мощь, а указывает на подготовку к фактическому вторжению в Донбасс.

В Москве, в свою очередь, заявления американцев и украинской стороны о вероятной подготовке военного вторжения опровергают. Дмитрий Песков указывал, что Россия может перемещать войска внутри страны на собственное усмотрение – это никому не угрожает и не должно волновать.