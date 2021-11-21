Что имел в виду Сурков: смысл статьи объяснили политологи

Что имел в виду Сурков: смысл статьи объяснили политологи
Владислав Сурков. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-помощник президента говорил о необходимости договариваться с сильными игроками на мировой арене

Российские политологи прокомментировали статью бывшего помощника российского лидера Владислава Суркова, который рассуждал о вероятности дестабилизации политобстановки в России.

Напомним, материал вышел на портале "Актуальные комментарии" под названием "Куда делся хаос? Распаковка стабильности". В статье Сурков говорит о том, что хаос может возникнуть при любой системе, это не зависит от главы страны и государственного строя. А вот замалчивание подобных явлений может обернуться повторением девяностых. Вместе с тем Сурков отмечает, что российские власти в начале века подняли страну из руин перестройки, называя эти годы "золотым веком".

По мнению Марата Баширова, бывший помощник президента имел в виду, что нужно помнить об ошибках прошлого, чтобы не повторить их, как использовать и хороший опыт.

"…чтобы не пытаться нагнать уже уходящий поезд", – заявил политолог в разговоре с РИА Новости.

Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов отчасти согласен с Сурковым. Эксперт указал, что обстановка в мире сейчас действительно накалилась. Взять хотя бы отношения США и Китая. Вместе с тем нельзя сказать, что мы близки к повторению событий восьмидесятых и девяностых готов. Абзалов также отметил, что система управления должна постоянно подстраиваться под меняющийся мир.

Ранее Сурков высказался об отношениях Киева и Москвы и заявил, что Украину можно вернуть силой.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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