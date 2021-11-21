Вашингтон с помощью проекта резолюции пытается вынудить российского лидера пойти на уступки

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов прокомментировал проект документа, который подготовили американские конгрессмены, о непризнании Владимира Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок. По мнению журналиста, это не что иное, как шантаж.



Венедиктов напомнил, что сейчас Москва и Вашингтон находятся "в переговорной позиции" по многим моментам. Именно поэтому сейчас и появился этот документ. Американцы, по мнению журналиста, пытаются шантажировать российского президента, чтобы тот пошел на уступки. Вашингтону "нужно поддавливать персонально лидера государства", подчеркнул Венедиктов.

При этом он намекнул, что не стоит всерьез воспринимать эту резолюцию. К моменту следующих президентских выборов в России конгрессмены сменятся. Поэтому говорить что-либо об этом документе пока бессмысленно.

Ранее о резолюции высказался сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что проект документа наносит удар по отношениям России и США, которые и без того оставляют желать лучшего.