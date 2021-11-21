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Польская сторона рассматривает новые меры против Белоруссии
на фоне миграционного кризиса. С таким заявлением выступил польский премьер
Матеуш Моравецкий после переговоров с эстонской коллегой Каей Каллас.
Официальная Варшава не исключает введения более серьезных рестрикций против Минска в сфере экономики. Моравецкий не исключил вероятности закрытия границы с Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, к этому моменту польская сторона закрыла пропускной пункт "Кузница".
Ранее о сложившейся ситуации высказался президент республики Александр Лукашенко. Он отверг обвинения в организации миграционного кризиса. Батька заявил, что не приглашал беженцев в Белоруссию, однако и останавливать их не намерен, ибо они едут не в его страну.
Кризис комментируют и политологи. Один из экспертов, Евгений Ищенко, не исключил, что на фоне обострившейся обстановки с беженцами может вспыхнуть вооруженный конфликт. Кроме того, если Польша перекроет границу с Белоруссией, последняя потеряет все экономические связи с Западом. Если ситуация будет разворачиваться по такому сценарию, Лукашенко будет просить помощи у России, уверен политолог. Вполне вероятно, что Минск захочет продавать Москве все, что на фоне санкций не купит Запад.
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