На заявления обратил внимание политолог

Выступления украинских и польских журналистов и политиков говорят о том, что западные страны разработали новый план, чтобы надавить на Россию. Такое мнение озвучил политолог Евгений Сатановский.



Эксперт обратил внимание на звучавшие недавно заявления украинской и польской сторон. В эфире "Вести FM" он назвал деятелей этих стран "честными до изумления" (цитата по РИА ФАН). Пытаясь продемонстрировать миру, что они что-то решают и осведомлены, сотрудники СМИ и политики часто невольно "засвечивают" многие вещи.

Так, из последних заявлений Сатановский сделал вывод, что западные страны намерены давить на РФ через Донбасс. На фоне предстоящего запуска "Северного потока – 2" Москва, по плану Запада, должна "отдать" регион Киеву. Если же российская сторона вмешается в происходящее, это повлечет весьма негативные последствия для проекта.

Ранее о заморозке сертификации "Северного потока – 2" высказались эксперты. Ряд из них считает, что решение немецкого регулятора приостановить процесс может даже сыграть на руку "Газпрому". Специалисты рассказали о лазейке, которую Россия может использовать, чтобы запустить газопровод на полную мощность.