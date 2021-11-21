"Ткнул в больное место": эксперты расшифровали призыв Путина к Лукашенко

"Ткнул в больное место": эксперты расшифровали призыв Путина к Лукашенко
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Аналитики полагают, что случайных высказываний у российского лидера не бывает

В минувший четверг Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МИД, где призвал к диалогу властей Белоруссии с оппозицией. Западные политические обозреватели поделились своим мнением по поводу высказывания президента. Из слова приводит Еврорадио.

Александр Класковский считает, что у Путина случайных реплик не бывает – за призывом к Лукашенко может стоять нечто большее. Особенно в свете минувших телефонных переговоров российского лидера с европейскими. 

"Весьма вероятно, что хозяин Кремля пообещал Макрону и Меркель, с которыми недавно общался, провести с минским союзником воспитательную работу не только по вопросу миграционного кризиса, но и в более широком смысле – чтобы тот как-то унял репрессивный беспредел", – заявил эксперт.

Высказанная реплика могла стать своеобразным сигналом Западу, хотя прежде всего – это послание белорусскому президенту. Политолог считает, что Владимир Путин высказывает Александру Лукашенко признаки недовольства, а речь в МИД и вовсе оказалась попыткой подтолкнуть главу РБ к уходу с президентского поста. 

"Лукашенко же явно не торопится уходить. Вот и решил "старший брат" ткнуть ему в больное место", – отметил он.

Эксперт Петр Кузнецов полагает, что Владимир Путин добавил к заявлению символический смысл, сделав его в тот же день, когда Европа обозначила полную консолидацию. Он напомнил, что до этого Меркель разговаривала с российским президентом – между ними уже долгие годы складываются особые отношения. Канцлер, по его словам, лучше других умеет разговаривать с главой России, и, что вероятно, она не позвонила бы Лукашенко, если бы не достигла неких договоренностей с Путиным. 

"В острейший для режима момент, когда "игра ва-банк" близится к завершению с предсказуемым поражением, Европа и Москва выступили синхронно, и оба эти выступления отнюдь не в пользу Минска", – считает обозреватель.

После выступления Владимира Путина в МИД, между российским и белорусским лидерами прошел телефонный разговор. Во главе переговоров стоял вопрос миграционного кризиса. 

Источник: Еврорадио
Роман ИГНАТОВ
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