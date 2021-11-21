Экс-разведчик вспомнил о событиях 1999 года

Популярный британский исполнитель Джеймс Блант рассказал о том, как едва не стал участником Третьей мировой войны, которая, убежден артист, могла бы произойти, если бы он последовал приказам начальства во время событий в Косово.

В 1999 году Джеймс служил в британской армии, находясь в должности офицера. Его лейб-гвардии поручили захватить в Косово аэродром, куда российские войска успели прибыть раньше.

Блант рассказал, что начальство приказало ему выдавить из аэродрома 200 русских солдат – таковым было прямое поручение от генерала Уэсли Кларка. Главнокомандующий даже использовал по радиосвязи такое слово, как "уничтожить".

Вспоминая события тех лет, музыкант считает, что безумная ситуация могла привести к развязыванию Третьей мировой войны. Приказ командования, считает он, был сугубо политическим, а уничтожение россиян было необходимо НАТО для развязывания полномасштабного военного конфликта. Позднее, по счастью, приказ отменил генерал Майк Джексон, заявивший отом, что его солдаты не будут нести ответственность за Третью мировую.

"Совершенно верно, выполнение приказа могло повлечь Третью мировую. Именно поэтому мы запросили инструкции у американского генерала", – признался Блант.

Вместо этого командующий предложил окружить аэродром. Блант считает, что все равно бы не выполнил такой приказ – даже под угрозой трибунала.

Ранее западные обозреватели призвали Соединенные Штаты распустить Североатлантический альянс, заявив, что НАТО давно считается марионеткой в руках Белого дома, который совершает "военное безумие".