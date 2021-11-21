Беседа может состояться еще до Нового года

Отношения между Россией и США в данный момент настолько плохи, что даже посольства работают с трудом. Поэтому перед вероятной беседой между Путиным и Байденом требуется основательная подготовка двух администраций. Об этом в эфире "России 1" заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Пока точной даты встречи нет, но есть вероятность, что она может состяться до Нового года. Пока рассматриваются разные форматы: от личной беседы до онлайн-звонка.

При этом повестка саммита, отметил он, огромна.

"Американцы выдвигают серию претензий нам, в том числе, применительно к Украине. Им нужно объяснять детально, что и как происходит, мы этим занимаемся", – рассказал Рябков.

Среди вероятных тем для обсуждения прорабатываются ситуация в сфере вооружений и события вокруг и на Украине.