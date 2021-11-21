Если Польша закроет границу с Белоруссией: политолог рассказал о последствиях

Если Польша закроет границу с Белоруссией: политолог рассказал о последствиях
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
Решение Варшавы затронет и Москву

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил шансы закрытия границы с Белоруссией с польской стороны. По мнению эксперта, такая вероятность существует. Если Варшава решится на такой шаг, это повлечет за собой определенные последствия.

В их числе – еще большее сближение Белоруссии с Россией на фоне охлаждения отношений с Польшей. При этом, по мнению эксперта, Минск от закрытия границы особо не пострадает. Страна "и так находится в изоляции", заявил он в разговоре с РИА Новости. Более того, поляки сами же и пострадают от своих действий и навредят партнерам – ведь в этом случае могут остаться без транзита.

Также закрытие границы может привести к снижению потока нелегалов в Польшу. Но это больше технический момент, ибо переход будет перекрыт. Глава Белоруссии Александр Лукашенко может использовать беженцев как "предмет торга" с Евросоюзом. Батька может попросить у европейцев финансирования, чтобы депортировать людей на родину. Так же в свое время поступил и турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

О том, что Варшава раздумывает над серьезными экономическими санкциями против Белоруссии, ранее заявил премьер Матеуш Моравецкий.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
По теме

Польша и Украина поневоле выдали план Запада против России

На заявления обратил внимание политолог

В Польше заявили о плане России по конфликту Белоруссии с ЕС

Москву подозревают в попытке усиления провокации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей