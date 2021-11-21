Курс рубля
- Аналитик предупредил о риске обвала рубля
- Рубль активно растет к доллару и евро
- Россиян предупредили о девальвации рубля из-за слов Набиуллиной
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий записал объемное видеообращение, в котором выдвинул личные обвинения Александру Лукашенко и Владимиру Путину в организации миграционного кризиса. Он призвал европейские страны и НАТО оказать поддержку Варшаве в противостоянии Минску и Москве. Его слова приводит издание EADaily.
По его заявлению, Европе угрожает опасность. Сейчас на белорусско-польской границе идет гибридная война, которую якобы объявил Александр Лукашенко при поддержке российского президента. Он отметил, что на первый взгляд это напоминает обычный миграционный кризис, но это не так – у происходящего есть особая политическая цель.
Премьер заявил, что Европу решили дестабилизировать – сейчас все направлено на Польшу, но потом фокус может сместиться в сторону Германии, Бельгии, Франции и Испании. Давление на европейские страны, отметил он, уже ощущается.
"Каждый из нас платит большую цену за взлетевшие цены на энергоносители, вызванные резким уменьшением поставок газа в европейские страны. Это только начало", – приводит издание его цитату.
Моравецкий указал, что Польша собирается сделать все, чтобы остановить "угрожающее европейским государствам зло", поскольку страна всегда стояла на страже перед лицом захватчиков, тиранов и тоталитарных лидеров. Он призвал остальные страны объединиться, чтобы вместе встать на защиту Европы.
На заявления обратил внимание политолог
Москву подозревают в попытке усиления провокации