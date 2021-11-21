Главу балканского государства пригласили погостить, чтобы тот изменил свое мнение

Лидер крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер отреагировал на заявление президента Болгарии о некоем нарушении международно-правовых норм со стороны Российской Федерации во время исторического воссоединения полуострова с РФ. По словам общественника, ни о каком нарушении не может быть и речи.

Ранее болгарский лидер Румен Радев заявил, что считает Крым, учитывая текущие политические реалии, субъектом Российской Федерации, однако возвращение региона полуострова страны прошло с "нарушением" норм международного права.

Абажер выразил благодарность болгарскому президенту, который указал на территориальную и субъектную принадлежность Крыма, однако указал, что международному сообществу необходимо понять, что полуостров является историческсой частью страны, которой принадлежит.

Референдум семилетней давности, добавил глава болгарской общины в Крыму, прошел в полном соответствии с Конституциями Украины и республики. Население региона выразило свою волю, чем и добилось восстановления исторической справедливости.

Абажер напомнил, что ни украинская администрация, ни ВСУ с иными силовыми структурами Незалежной в Крыму не пытались воспрепятствовать итогам референдума.

"Так как осознавали, что крымчане все делают согласно конституции", – указал спикер в комментариях для журналистов.

Лидер общины уверен, что после посещения Крыма Радев изменит свое мнение по поводу референдума.

Несколькими днями ранее Радев заявил, выступая на теледебатах в Болгарии, что Крым является частью России, а балканской стране необходимо пересмотреть свое отношение к северным соседям, с которыми у Евросоюза сложились довольно прохладные отношения.