Белорусский политолог дал прогноз по действиям Лукашенко на фоне миграционного кризиса

Белорусский политолог дал прогноз по действиям Лукашенко на фоне миграционного кризиса
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Республика раньше не сталкивалась ни с чем подобным

Белорусские власти, судя по всему, понятия не имею, что делать с мигрантами. Такое мнение выразил белорусский политолог Артем Агафонов. В разговоре с "МК" он отметил, что республика ранее не сталкивалась с подобными явлениями.

По прогнозу эксперта, президент Александр Лукашенко может попытаться вывезти беженцев из страны. По данным Агафонова, в Белоруссии сейчас находится порядка семи тысяч человек. Причем только малая часть, две тысячи, пребывают в центре "Брузги", а остальные разбрелись по республике.

Агафонов обозначил вероятные проблемы. Он полагает, что многие беженцы откажутся возвращаться на родину. И это будет создаст еще одну точку напряжения в стране, так как там, в отличие от той же Европы, отсутствует опыт ассимиляции мигрантов и прочее. При этом попытка силой отправить беженцев домой может обернуться серьезными проблемами, ибо на Минск ополчатся исламские радикалы. Что в свою очередь может привести к терактам.

Ранее Польша пригрозила закрыть границу с Белоруссией на фоне миграционного кризиса. О возможных последствиях такого решения рассказал эксперт. Подробности в нашем материале.

Источник: "МК" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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