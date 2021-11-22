На Украине похвастались срывом запуска "Северного потока - 2"

На Украине похвастались срывом запуска "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
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Никаких исключений для газопровода европейское законодательство делать не собирается, указал министр

Проблемы, связанные с запуском "Северного потока – 2", являются заслугой украинской администрации. Такое заявление сделал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, сообщивший о том, что задержка ввода магистрали вызвана усилиями официального Киева.

Лидер украинской дипломатии отметил, что газопровод должен был уже к настоящему времени заработать, однако политика украинских властей "вместе с партнерами" привела к затормаживанию процесса, передает URA.ru.

Вместе с тем Кулеба заявил, что украинская администрация, Европейский союз и Еврокомиссия собираются и в дальнейшем добиваться соответствия эксплуатации российского газопровода правилам Третьего энергопакета. Киев вместе с европейскими партнерами, указал он, уверены в том, что "Северный поток – 2" не может рассчитывать ни на какие послабления и исключения в вопросе европейского законодательства.

"Украина с членами Европейского союза и Еврокомиссией настаивает на том, чтобы проект полностью подчинялся духу и букве Третьего энергопакета. Мы работаем над тем, чтобы Российская Федерация не смогла превратить газопровод в энергетическое оружие", – заявил министр.

Кулеба указал, что Киев добился с европейскими коллегами существенного замедления процесса по реализации проекта, выирав тем самым время для "лучших условий" по противостоянию с Российской Федерацией. Украинская администрация замечает усилия "лоббистов" Кремля, пытающихся обойти европейское законодательство с помощью сторонних путей и формирования особых условий для газопровода.

Ранее Кулеба рассказал о плане Запада по сдерживанию России.

Источник: Украина 24
Егор МАЛКОВ
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