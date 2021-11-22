Ищенко предрек повторение донбасского сценария на границе Белоруссии и Польши

Ищенко предрек повторение донбасского сценария на границе Белоруссии и Польши
Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
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Эксперт объяснил, при каких условиях России придется вмешаться в конфликт

Политолог Ростислав Ищенко сделал прогноз по дальнейшему развитию миграционного кризиса. По мнению эксперта, эскалация конфликта на границе Белоруссии и Польши может пойти по сценарию Донбасса.

Аналитик предположил, что России придется вмешаться в кризисную ситуацию на линии соприкосновения Белоруссии и Евросоюза, если западные страны перекроют госграницу, а Польша введет свои вооруженные силы для организации на территории РБ буферной зоны. 

"Польшу это устроит, потому что будет стоять армия, граница станет линией разграничения, и попытка беженцев перейти границу будет расценена как попытка наступления на армейские позиции", – заявил Ищенко.

Эксперт подчеркнул, что ситуацию можно довести до донбасского сценария, то есть подписать перемирие и перевести вооруженный конфликт в замороженный статус. Кроме того, он выразил надежду, что президент Белоруссии Александр Лукашенко начнет постепенно снижать градус напряжения.

Примечательно, что по словам Ищенко, перед Лукашенко стоят сразу две угрозы. Политолог подчеркнул, что Белоруссия из-за миграционного кризиса может столкнуться не только с экономическими проблемами из-за санкционного давления, но и с военным конфликтом.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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