Германия поддерживает российский газопровод

Депутат Европейского парламента Гуннар Бек назвал страны, оказывающие давление на газопровод "Северный поток-2". По мнению политика, из-за действий США и некоторых других государств может сорваться процесс вода в эксплуатацию российской ГТС.

По словам парламентария, негативный сценарий может стать следствием политики Вашингтона, Рима, Парижа и Варшавы. Однако шанс на подобное развитие событий небольшой и, как отметил Бек, российский газопровод скорее всего будет запущен, потому что этого хотят в Берлине.

Он подчеркнул, что новая ГТС отвечает национальным интересам Германии, поэтому США, Франция и Италия вряд ли смогут помешать планам по вводу в эксплуатацию "Северного потока-2".

Напомним, что у российского газопровода, действительно, возникли временные трудности, связанные с сертификацией. В Кремле заявили, что этот вопрос не имеет политического контекста, просто оператор ГТС должен выполнить все требования, установленные немецким регулятором.

Примечательно, что в самой Германии призывают ускорить запуск "Северного потока-2". Депутат Бундестага Клаус Эрнст уверен, что введение в эксплуатацию нового газопровода позволит игнорировать "реалистичные" угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко лишить Европу транзита голубого топлива.