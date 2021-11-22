TAZ: Запад вынужден наблюдать за тем, что проворачивает Путин

TAZ: Запад вынужден наблюдать за тем, что проворачивает Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Западные партнеры вынуждены считаться с интересами России на постсоветском пространстве

Российская Федерация хочет быть снова хозяином положения, как это уже было при Советском Союзе. В этой связи Казахстан, Армения и Белоруссия не могут вырваться из "горячих объятий" Российской Федерации и ее президента, в руках которого по-прежнему сосредоточены достаточно мощные рычаги влияния на постсоветские республики, пишет немецкая Die Tageszeitung (TAZ).

Так, по мнению TAZ, Россия поставляет оружие как в Армению, так и в Азербайджан, и в нужное время встает на сторону одной из стран, исходя из своих геополитических интересов. Кроме того, Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган разделили Карабах на зоны влияния.   

 "Это произошло потому, что западные государства не обращали должного внимания на регионы Южного Кавказа, за что сейчас и расплачиваются",

– полагает TAZ.

При этом, по мнению газеты, страны Запада могли предложить Армении и Азербайджану значительно больше, нежели чем "автократичные" Россия и Турция.    


Касаясь конфликта на Украине, TAZ упрекнула российские государственные СМИ в том, что они якобы распространяли информацию о том, что в Киеве правит "фашистская хунта", и что многие жители на востоке Украины в это поверили.

"Как легко могла бы Украина выбить почву из-под ног этой пропаганде. Нужно было просто воздержаться от того, чтобы называть украинские улицы именами известных националистов, воевавших на стороне Вермахта",

– замечает TAZ.

Опубликованная TAZ статья вызвала широкий общественный резонанс. Так, пользователь с ником FRANZ FREUNDLICH считает, что "нужно быть честным и признать, что если Россия вторгнется на Украину или Китай совершит нападение на Тайвань, то мы в Германии никак на это не отреагируем".

Пользователь с ником GERALD MÜLLER, комментируя статью TAZ, написал: "Итак, у ЕС и Германия нет шансов против Путина, который к тому же значительно умнее своих европейских коллег".

Ну а пользовательница с ником FRAU FLIEDER, отвечая на один из комментариев, заметила: "Ну и что делать? Вторгнуться в Россию? Уже как-то вторглись. Чем все это закончилось, можно почитать".

Источник: Die Tageszeitung ✓ Надежный источник
Тимур СОРОКИН
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