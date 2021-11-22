План зимнего наступления России на Украину оценил Сатановский

План зимнего наступления России на Украину оценил Сатановский
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Предупреждения о готовящейся атаке распространила разведка США

На Западе уверены, что россияне любят воевать зимой. Именно суровый климат помогает им одерживать победу над противником, уверены знающие люди в США, решив на этом основании, что Россия нападет на Украину буквально через несколько недель. К такому выводу пришел политолог Евгений Сатановский, оценивая доклад американской разведки.

На днях представители разведслужбы США предупредили европейских коллег о готовящемся военном вторжении России на Украину, которое может произойти с наступлением морозов. Поскольку календарная зима уже близко, Вашингтон рекомендует союзникам в ЕС бросить все прочие дела и сосредоточиться на потенциальной российской угрозе.

На чем основано мнение американцев, непонятно. Возможно, особенный страх перед русскими зимой возник на фоне прежних громких побед Москвы:

"Общеизвестно, что поляков в Смутное время, Наполеона и Гитлера сгубила именно "русская зима",

– напоминает Сатановский распространенный на Западе миф. О том, что победы над противником русская армия одерживала и в другие времена года, и о военных просчетах иностранного командования западные историки предпочитают умалчивать, когда можно списать удачу Москвы на мороз и снег.

А россияне только добавляют масла в огонь. В минусовую температуру отправляют детей кататься с горки на ледянках, лыжи и коньки – повсеместная забава жителей всех возрастов, даже президент страны выходит на лед с клюшкой в Хоккейной ночной лиге.

"А привычка в крещенские морозы в проруби купаться в самом что ни на есть голом виде – в одних плавках да бикини? На это человеку, привыкшему к купанию во Флориде, Калифорнии или на Гавайях, даже смотреть страшно!"

– пишет Сатановский. Все это обосновывает "логичные" выводы американской разведки: с наступлением морозов Украине нужно ждать атаки армии РФ. Правильно, кивает политолог, до зимы времени мало.

"Как Днепр замерзнет и Черное море льдами скует, так оденут свои теплые подштанники с начесом, свитера с шерстяными шарфами, ватники, тулупы, шубы, зипуны и шапки-ушанки с малахаями, да папахами, обуют валенки, пимы, бурки, унты и торбаса, водки выпьют из самоваров, да и двинутся", – иронизирует Сатановский.

Впрочем, на Украине предупреждение американцев пришлось по душе. Там тоже боятся зимней войны, которая, как уточнил на днях руководитель Главуправления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, начнется в январе 2022 года.

Источник: Телетайп
Николай ВИКТОРОВ
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