"Туроператор без лицензии": Еврокомиссар высмеяла Лукашенко

"Туроператор без лицензии": Еврокомиссар высмеяла Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На президента Белоруссии возложили ответственность за трагедию мигрантов

Беженцы из стран ближневосточного региона, уже вторую неделю ожидающие своей участи в палаточном лагере на границе Белоруссии и Польши, были обманным путем втянуты в трагическую историю. Об этом заявила комиссар внутренних дел Евросоюза Илва Йоханссон.

В интервью немецкому изданию WELT она возложила ответственность за эскалацию миграционного кризиса на власти Белоруссии. Политик подчеркнула, что Еврокомиссия выдвигает обвинения в адрес Александра Лукашенко, который, по ее словам, действует словно "туроператор без лицензии", продающий путевки, испаряющееся после прибытия на место.

"Семьи и дети были обмануты и вовлечены в трагедию, которая принесла много страданий", – заявила Йоханссон.

Представитель Евросоюза добавила, что ответственность за эти события будет нести действующий в Белоруссии политический режим. Политик уверена, что частично решить миграционный кризис удалось из-за сплоченных действий ЕС и его партнеров.

Напомним, ранее польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что на фоне миграционного кризиса Лондон начал "большую игру" против Москвы. По словам эксперта, Британия направила в Польшу своих солдат.

Кстати, недавно издание WELT обнародовало данные секретного протокола Еврокомиссии, которая изучает обстоятельства конфликта на линии соприкосновения РБ и ЕС. Из документа следует, что к организации миграционного кризиса причастны граждане Германии.

Источник: WELT ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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