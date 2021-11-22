На президента Белоруссии возложили ответственность за трагедию мигрантов

Беженцы из стран ближневосточного региона, уже вторую неделю ожидающие своей участи в палаточном лагере на границе Белоруссии и Польши, были обманным путем втянуты в трагическую историю. Об этом заявила комиссар внутренних дел Евросоюза Илва Йоханссон.

В интервью немецкому изданию WELT она возложила ответственность за эскалацию миграционного кризиса на власти Белоруссии. Политик подчеркнула, что Еврокомиссия выдвигает обвинения в адрес Александра Лукашенко, который, по ее словам, действует словно "туроператор без лицензии", продающий путевки, испаряющееся после прибытия на место.

"Семьи и дети были обмануты и вовлечены в трагедию, которая принесла много страданий", – заявила Йоханссон.

Представитель Евросоюза добавила, что ответственность за эти события будет нести действующий в Белоруссии политический режим. Политик уверена, что частично решить миграционный кризис удалось из-за сплоченных действий ЕС и его партнеров.

Напомним, ранее польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что на фоне миграционного кризиса Лондон начал "большую игру" против Москвы. По словам эксперта, Британия направила в Польшу своих солдат.

Кстати, недавно издание WELT обнародовало данные секретного протокола Еврокомиссии, которая изучает обстоятельства конфликта на линии соприкосновения РБ и ЕС. Из документа следует, что к организации миграционного кризиса причастны граждане Германии.