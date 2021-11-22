Белоруссия готова решить проблему самостоятельно

Контактные лица Европейского союза, назначенные на работу по взаимодействию с Белоруссией, не выходят на связь с представителями Минска. Такое заявление сделал сегодня, 22 ноября, глава республики Александр Лукашенко, выслушивая доклад главы Гродненской области вместе с его помощником.

Президент республики сообщил, что находится в ожидании ответа от Европейского союза по вопросу дальнейшего размещения двух тысяч беженцев, которые сейчас находятся в белорусском лагере. Лукашенко отметил, что обращался к Брюсселю с напоминанием о необходимости забрать мигрантов.

"Сказали, что Меркель мне пообещала на уровне Евросоюза, что они рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже", – заметил Лукашенко.

Глава государства добавил, что исполняющая обязанности канцлера ФРГ обещала ему диалог с представителями ЕС, которые должны были выступить в качестве контактных лиц. Однако те не собираются даже выходить на связь. Так, глава белорусского МИД Владимир Макей связался с представителями Евросоюза, предложив работать в этом ключе, однако те сослались на плотный график из-за командировки.

"Не надо никого ждать. Будет то же самое, что с этими международными визитерами. Приедут покрасоваться", – высказался Лукашенко.

Президент указал, что белорусская сторона самостоятельно решит вопрос с мигрантами в лагере, если ФРГ откажется их принимать. Однако Минск будет требовать от Берлина выполнения обязанностей.

Ранее политолог Артем Агафонов заявил, что у Лукашенко нет представлений о том, как поступать с беженцами, размещенными на территории Белоруссии.