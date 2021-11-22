Власти Незалежной хотят устроить провокацию на линии разграничения

На Смоленской площади не располагают данными о применении украинскими военными в Донбассе американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, воинственная риторика представителей киевского режима говорит о явном стремлении Незалежной обострить ситуацию на линии разграничения конфликтующих сторон.

"Лично я не видел подобных сообщений. Но могу сказать, что если нагнетается такая воинственная риторика, это, вероятно, отражает желание Киева осуществить провокацию и перевести конфликт в горячую фазу", – цитируют "Известия" шефа отечественной дипломатии.

О первом применении ВСУ в мятежном крае штатовского ПТРК, что является нарушением Минских соглашений, накануне сообщил руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. При этом он не уточнил, когда, где и при каких обстоятельствах это произошло.

Кроме того, пан Буданов заметил, что Киеву требуется поддержка Вашингтона. Он считает, что американцы должны оказать ее как можно скорее.

Минобороны соборной 22 октября в своем "Твиттере" объявило о получении последней партии военной "помощи" из США. Предыдущие поставки были осуществлены 10 и 18 октября. Среди присланного заокеанскими кураторами украинцев числились ПТРК Javelin, боеприпасы под "калибры НАТО" и медицинские аптечки.

Напомним, 31 августа президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи киевскому режиму на сумму $60 млн. В частности, Незалежной были переданы противотанковые комплексы Javelin, которые Вашингтон запретил украинцам использовать в боевых действиях в Донбассе.

